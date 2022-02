Canottaggio – Vittorino da Feltre in evidenza alla regata “D’inverno sul Po”

È iniziata in maniera positiva la nuova stagione sportiva della squadra agonistica di canottaggio della Vittorino da Feltre, allenata dai tecnici Paolo Michelotti e Sara Groppi. E dall’aiuto allenatori Luca Preti, Gianluca Riscazzi e Paolo Groppi.

Bene Gemma Ghinelli

Nel primo appuntamento stagionale andato in scena nei giorni scorsi sulle acque torinesi del Grande Fiume – la tradizionale regata internazionale “D’inverno sul Po”, che ha visto la partecipazione di oltre tremila atleti non soltanto italiani. Ma anche provenienti dalla Francia e dalla Svizzera – i canottieri biancorossi si sono infatti messi in evidenza sia negli equipaggi senior che in quelli giovanili.

Nella gara di fondo disputata sulla distanza dei seimila metri, la campionessa italiana 2021 Gemma Ghinelli ha conquistato il sesto posto finale nel quattro di coppia Senior. In equipaggio misto con Gaia Baiocchi Alessia Della Fazia, del Rowing Club Genovese, e da Camilla Pirovano della Canottieri Pescate.

Nella categoria Ragazzi (15-16 anni) i due canottieri biancorossi Luca Groppi e Nicola Balduzzi sono stati aggregati all’equipaggio misto dell’otto con timoniere del Cus Ferrara, che ha chiuso la gara al tredicesimo posto finale.

Sempre nella categoria Ragazzi, quindicesima posizione, invece, per il quattro biancorosso formato da Leonardo Ghioni, Dario Guerra, Olmo Merli e Giacomo Salvarani. Al termine di una intensa e combattuta regata che ha visto complessivamente in gara più di trenta equipaggi.