Lutto nel mondo, addio a Carlo Emanuele Manfredi, per trent’anni alla guida della Passerini Landi.

Il cordoglio dell’Amministrazione comunale per la scomparsa di Carlo Emanuele Manfredi

Anche l’Amministrazione comunale si unisce al vasto cordoglio suscitato dalla scomparsa del conte Carlo Emanuele Manfredi, ricordandone in particolare il ruolo fondamentale svolto per trent’anni alla guida della Biblioteca Passerini Landi, alla cui direzione “ha saputo dare l’impronta – sottolineano la sindaca Katia Tarasconi e l’assessore Christian Fiazza – della sua grande cultura, dell’amore per la conoscenza, la ricerca e la divulgazione. Tratti che hanno caratterizzato anche il suo costante, prezioso e appassionato impegno in seno alle associazioni che tutelano e promuovono il patrimonio artistico, architettonico e storico del territorio, cui ha dato un contributo determinante. Anche a nome dei colleghi di Giunta e del Consiglio comunale, porgiamo le più sentite condoglianze ai familiari tutti”.