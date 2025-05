Lo Scacchi Club Piacenza cerca una sede: “Sempre più iscritti e sempre più iniziative”

Si è svolto nei giorni scorsi un incontro promosso dal Centro Studi Piacenza, tra l’assessore alla Cultura Christian Fiazza e alcuni componenti del Circolo cittadino Scacchi Club, rappresentato dal presidente Giuseppe Tencati e dai consiglieri Mauro Tirelli e Sergio Fornari.

Oggetto di valutazione, la possibilità di una sede autonoma per il Circolo, in considerazione del fatto che in questi ultimi anni lo Scacchi Club Piacenza è in forte espansione e che numerosi sono i corsi rivolti anche alle scuole primarie e secondarie del territorio su questo affascinante gioco: “Da qualche anno a questa parte – afferma il presidente Tencati – abbiamo intensificato la nostra attività. Prima ci ritrovavamo in un bar, ora siamo in via Cornegliana dove condividiamo la sede con altre associazioni, ma abbiamo dato vita a tre manifestazioni a Palazzo Gotico e a breve, grazie ai nostri corsi, le ragazze e i ragazzi del liceo scientifico Respighi e della scuola media Anna Frank, parteciperanno ai campionati nazionali che si terranno a Montesilvano in Abruzzo”.

Gli iscritti al circolo sono circa un’ottantina e le iniziative stanno aumentando: di qui la necessità di una sede autonoma manifestata da parte dei componenti del Club, richiesta di cui l’assessore Fiazza ha riconosciuto la legittimità impegnandosi a fare il possibile per individuare uno spazio idoneo. Ampia disponibilità da entrambe le parti per individuare la soluzione necessaria.