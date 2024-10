Più di venti corsi organizzati dall’Università Malvermi Auser, la presentazione ai soci

La serra di palazzo Ghizzoni Nasalli ha ospitato la presentazione degli oltre venti corsi in programma nei prossimi mesi, nell’ambito delle attività del Circolo Auser Università popolare “Malvermi”.

All’incontro hanno preso parte la vicepresidente Auser Silvana Trioli, la presidente regionale Auser Magda Babini e il vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Mario Magnelli. L’università popolare “Malvermi”, circolo Auser con circa trecento associati, ha sede in via San Siro 74 e opera sul territorio dal 1991, occupandosi di cultura per tutti, ma soprattutto per le persone anziane.

“La cultura e l’aggiornamento per queste persone – ha ricordato Trioli – sono strumenti necessari per mantenersi al passo coi tempi, attivi e ancora inseriti nella società che è in continuo cambiamento. Importante è anche la valenza sociale delle proposte perché mirano a favorire l’inclusione, la socializzazione e a ridurre quindi la solitudine che spesso accompagna l’età che avanza”.

Un ringraziamento è stato rivolto alla Fondazione di Piacenza e Vigevano per il rinnovato sostegno all’Università Popolare: i finanziamenti ottenuti tramite gli appositi bandi, insieme all’opera dei volontari e ai contributi degli associati, permettono infatti la realizzazione delle attività formative.

Durante l’incontro sono stati illustrati dagli stessi docenti più di venti corsi di formazione che trattano delle discipline più diverse: lingue, filosofia, astronomia, storia, poesia, enologia, miti, la conoscenza dei funghi, osteopatia, fotografia.

Tra le attività significative promosse dal Circolo Auser c’è anche lo sportello di consulenza informatica, a cui gratuitamente si può accedere su prenotazione: cavarsela con il computer e il telefonino è diventato infatti necessario anche per sbrigare semplici pratiche e prenotazioni.

L’Università Popolare “Malvermi” partecipa inoltre al progetto regionale “Essere e fare rete” che opera sul tema della legalità e organizza due conferenze in tema di mafie e violenza di genere che si terranno il 23 e 30 ottobre prossimi alle ore 15,30 presso la serra di palazzo Ghizzoni Nasalli.

Da alcuni anni l’università propone la partecipazione a quattro spettacoli al Piccolo teatro di Milano e organizza laboratori “del fare con le mani”, accogliendo in merito nuove proposte da parte degli associati.

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi in segreteria dal lunedì al giovedì dalle 9,30 alle 12,30, telefono 0523 1725250, e-mail: auser.piacenza@gmail.com