Cassa Edile Piacenza, attive le nuove prestazioni per gli operai edili

Sono operative da alcuni giorni le nuove prestazioni per gli operai iscritti alla Cassa Edile di Piacenza. Il sistema di assistenze è da sempre attivo all’interno del settore ma, grazie all’ultimo accordo integrativo, sono state inserite importanti novità destinate ai lavoratori edili.

Rimborsi spese per figli a carico

Il Rimborso spese per l’istruzione dei figli a carico è raddoppiato per i figli con frequenza di scuole medie superiori e inferiori, con un importo di duecento euro annui, mentre è stata creata la nuova assistenza relativa ai figli di operai edili che frequentano le scuole primarie che consentirà di ricevere un contributo alle spese di cento euro. Per accedere all’assistenza, oltre alla regolarità contributiva dell’impresa, sarà necessario un minimo di ore lavorate sul nostro territorio.

Il Premio di incentivazione e formazione per i giovani verrà trasformato rispetto al passato, con un valore di euro settecento annui per tre anni, legati alla presenza nel settore a favore dei giovani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, con l’obiettivo di avvicinare e di crescere i giovani perché possano qualificarsi in un’attività lavorativa che ha sempre più bisogno di manodopera e di professionalità, consapevoli che si potranno formare solo con la stabilità e la presenza continuata nel settore.

Importanti novità

Importante novità è rappresentata anche dal contributo per la frequenza dell’Università, da tempo richiesta e oggi finalmente ottenuta con un premio annuo per la frequenza (con il conseguimento di un minimo di 42 crediti formativi) dal valore di trecento euro, ai quali si aggiungono quattrocento euro per la laurea triennale e cinquecento per quella magistrale.

Va ricordato che l’integrativo provinciale è stato approvato a luglio 2024 e contiene altresì altre importanti misure tese a sostenere le imprese virtuose e volte alla creazione di un fondo per la formazione e la sicurezza.

Le tre sigle sindacali, Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, rappresentante dai segretari Alberto Zucconi, Roberto Varani e Federico Schifano si dichiarano «soddisfatti per il raggiungimento di questi risultati e soprattutto per la possibilità di destinare ulteriori risorse a favore degli operai, incentivando i più giovani e agendo per tutta la platea attraverso forme di qualificazione e formazione. Fondamentale anche aver ampliato il contributo alle spese scolastiche per i figli così da comprendere tutti i livelli di istruzione».