Via Genova, chiusura temporanea al traffico per una corsia

Domani, giovedì 17 aprile dalle 7 alle 18, la corsia di sud-est (lato farmacia) nel tratto di via Genova tra piazzale Medaglie d’Oro e l’intersezione con via Campo Sportivo Vecchio sarà chiusa al traffico, per consentire il lavoro di posa di materiale su un tetto con autogru. Contestualmente, sarà vietata la sosta nella stessa corsia e nel medesimo tratto stradale, così come nella semi-carreggiata – anch’essa chiusa al traffico – di piazzale Medaglie d’Oro che collega a via Genova.

Nella fascia oraria indicata, pertanto, i veicoli in uscita da via Da Saliceto non potranno svoltare a sinistra su via Genova, mentre i mezzi provenienti da via Veneto e via Manfredi, giunti a piazzale Medaglie d’Oro, dovranno necessariamente svoltare a destra.