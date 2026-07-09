C’è un altro difensore per mister Franzini: ufficiale Aboubakar Bakayoko

9 Luglio 2026 Carlofilippo Vardelli Calcio, Notizie, Piacenza calcio, Sport
Piacenza Calcio
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Aboubakar Bakayoko è ufficialmente un nuovo difensore centrale del Piacenza calcio. La società emiliana mette a segno un vero e proprio blitz di mercato, assicurandosi le prestazioni di uno dei migliori interpreti del ruolo nella categoria, reduce da diverse stagioni giocate ad altissimo livello e con una straordinaria continuità di rendimento.

Il centrale ivoriano porta in dote un pedigree vincente: sono ben due i campionati conquistati di recente nelle sue ultime esperienze con Ospitaletto e Desenzano. Ora, per lui, inizia una nuova e stimolante missione: mettere la propria esperienza al servizio del Piacenza per riportare la gloriosa piazza emiliana nel calcio professionistico.

Il comunicato del Piacenza calcio

Il Piacenza Calcio è lieto di comunicare di avere acquisito le prestazioni sportive del calciatore classe ’92 Aboubakar Bakayoko. Il difensore ha sottoscritto un contratto biennale.

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