Ciclismo su Pista – Il sudcoreano Choi Tae-ho alla 6 Giorni delle rose

L’elenco iscritti della 29ª edizione dei Gran Premi Internazionali di Fiorenzuola – 6 Giorni delle Rose bianche, in programma dal 20 al 25 luglio al Velodromo “Attilio Pavesi”, si arricchisce del nome del diciannovenne sudcoreano Choi Tae-ho. Sarà il primo atleta della Corea del Sud nella storia della manifestazione.

Classe 2007, Choi – che vive e si allena in Nuova Zelanda – è considerato uno dei più promettenti talenti del ciclismo asiatico e non solo. Nel 2025 ha conquistato ad Apeldoorn, in Olanda, due titoli ai Campionati del Mondo Juniores su pista, imponendosi nelle prove di velocità e keirin. Nello stesso anno è stato convocato nella nazionale maggiore per i Campionati del Mondo Elite. Al Velodromo Pavesi sarà uno dei protagonisti delle prove per velocisti.

La sua iscrizione conferma il grande richiamo internazionale dei Gran Premi di Fiorenzuola, capaci di attrarre campioni affermati e alcuni dei più promettenti talenti del ciclismo mondiale

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