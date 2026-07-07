Dopo la tregua, nuova ondata di caldo anche nel piacentino. Paolo Corazzon di 3B Meteo: “Massime anche di 39 gradi” – AUDIO

Dopo una breve tregua, una nuova ondata di calore è pronta a interessare anche il piacentino. A causa del rinforzo dell’anticiclone subtropicale, le temperature massime torneranno a salire in modo deciso, con il picco atteso nella giornata di mercoledì 8 luglio, quando il caldo diventerà nuovamente intenso.
Siamo sempre sotto questo braccio anticiclonico – commenta su Radio sound Nikos Chiodetto di 3B meteo – anche se il caldo non sarà proprio quello soffocante e bollente della scorsa ondata di calore, ad eccezione di mercoledì, dove le temperature massime raggiungeranno i 39-40 gradi al nord ovest, Piemonte, Lombardia ma anche in Emilia. Infatti tra Piacenza e Parmense raggiungeremo i 38-39 gradi e 40 gradi nella vicina Alessandria.
A favorire l’aumento delle temperature contribuirà anche la disposizione delle correnti settentrionali in quota che, grazie a un lieve effetto föhn sulle aree pedemontane alpine centro-occidentali, potranno determinare un ulteriore riscaldamento dell’aria, accentuando la sensazione di caldo anche sul territorio piacentino.
Poi ci sarà un’attenuazione del caldo?
I giorni a seguire saranno sempre molto caldi ma magari perderemo quei 2-3 gradi, quindi massime attorno ai 34-38 gradi, questa sarà la tendenza. Qualche temporale potrebbe arrivare da venerdì, ma la prossima settimana si prevedono nuovamente giorni molto caldi.
Negli anni ’70 e ’80 ci lamentavamo quando le temperature raggiungevano i 30-32 gradi. Oggi, invece, dopo settimane con massime vicine ai 40 gradi, finiamo quasi per definire “freschi” i 35 gradi.
Sì, in realtà se prendiamo le temperature medie degli anni tra gli 80 e il 2010, siamo praticamente tutti i mesi sopra media. Forse capiterà un mese all’anno dove siamo in medio al di sotto. La configurazione barica in Europa è completamente diversa da quegli anni perché allora avevamo l’anticiclone delle Azzorre con i massimi di pressione spostati verso l’oceano atlantico. Infatti dipende anche da dove si mettono i massimi di pressione, non è solo dovuto all’arrivo dell’aria calda, ma poi ci sono i moti di schiacciamento verso il basso dell’anticiclone che riscaldano l’aria ulteriormente. Quindi avere un anticiclone proprio in piena Europa, come quest’estate ce l’abbiamo sulla Spagna e Francia, ci fa aumentare ulteriormente le temperature verso 40 gradi o più.
ALLERTA METEO GIALLA PER MERCOLEDI’ 8 LUGLIO 2026
Allerta GIALLA per temperature estreme nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN.
Nella giornata di mercoledì 8 Luglio sono previste temperature massime elevate su tutte le aree di pianura regionali ad esclusione dei settori costieri con valori massimi superiori a 38°.
Si segnalano inoltre condizioni di disagio bioclimatico diffuse in pianura.