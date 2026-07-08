Saldi estivi 2026, buona la partenza a Piacenza. Filippo Bulla: “Il caldo per le vendite è un’arma a doppio taglio” – AUDIO

Saldi estivi 2026, buona la partenza a Piacenza. Filippo Bulla: “Il caldo per le vendite è un’arma a doppio taglio”.

Sono giorni intensi per i consumatori, grazie alle occasioni su abbigliamento, accessori e calzature e allo stesso tempo si tratta di una boccata d’ossigeno per il comparto della moda. Sono partiti, in concomitanza con la festa del Santo Patrono, i saldi estivi anche a Piacenza, un appuntamento atteso sia dai consumatori sia dalle attività commerciali.

Secondo le stime di Confesercenti, sette italiani su dieci hanno intenzione di fare acquisti durante il periodo degli sconti, con una spesa media prevista di 209 euro a persona.

Come sono iniziati i saldi a Piacenza? Lo abbiamo chiesto a Filippo Bulla di Confesercenti Piacenza. Fortunatamente sono iniziati bene, un po’ come l’anno scorso. Sicuramente i primi weekend di caldo non aiutano perché le persone spesso preferiscono farsi un giro in piscina.

Il caldo giunto già a maggio ha aiutato le vendite stagionali?

E’ un po’ una lama a doppio taglio, specialmente nel mio settore, ma ogni settore ovviamente ha le sue dinamiche. Nel nostro può influire positivamente come negativamente, nel senso che il vero caldo magari rende il cliente restio a farsi una passeggiata in centro storico, ma magari ad altri viene voglia di comprarsi un costume per andare in piscina. Quindi trarre proprio una conclusione vera e propria è praticamente impossibile. Però tutto sommato, meglio il caldo della pioggia.

Durante i saldi estivi, sempre secondo un sondaggio nazionale di Confesercenti, non manca nei consumatori l’attenzione ai conti: il 28% degli intervistati prevede di spendere meno rispetto allo scorso anno, principalmente a causa del caro vita e dell’inflazione, indicati dal 65% del campione, mentre il 31% afferma di aver scelto consapevolmente di ridurre il proprio budget.

Tra i prodotti più ricercati spiccano le calzature, indicate dal 52% degli intervistati, seguite da t-shirt e top (49%) e dalla maglieria estiva (39%).

Una persona su due è interessata ai saldi

E’ un buon numero. Naturalmente resta il solito ragionamento dei saldi che iniziano troppo presto. Effettivamente è così ed è vero, ma finché non si raggiunge un’intesa nazionale possiamo lamentarci finché vogliamo, però se la situazione è questa dobbiamo attenerci alle regole, purtroppo.

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