Serie B Interregionale – Zakaria El Agbani torna alla Bakery Piacenza

Un ritorno che ha un significato preciso: rientra nel roster un giocatore cresciuto nel vivaio Bakery Piacenza, formato passo dopo passo all’interno del settore giovanile biancorosso, dove ha mosso i primi passi e costruito le basi del suo percorso tecnico e mentale.
Da lì, un’evoluzione costante nel basket nazionale: esperienze, minuti, responsabilità, fino a diventare un giocatore affermato di categoria, capace di impattare stabilmente, portando sempre più struttura e maturità al suo gioco.
Nelle stagioni più recenti ha continuato a consolidarsi ad alto livello. Nel 2024/25 con Lions Bisceglie ha vissuto una delle sue annate più complete: 385 punti complessivi, 10,7 di media e un career high da 33 punti, a testimonianza di una crescita ormai consolidata e di un ruolo sempre più centrale.
Nella stagione 2025/26 con Basket Monopoli ha confermato continuità e affidabilità, chiudendo con 143 punti in 29 partite e un season best da 14 punti, mantenendo impatto e solidità all’interno del campionato.
Oggi questo percorso trova un nuovo punto di partenza.
Bakery Piacenza non accoglie solo un ritorno: riporta a casa un giocatore con DNA biancorosso, oggi maturo e pronto a essere un rientro importante nel roster e nello sviluppo del progetto tecnico. Un cerchio che si chiude, ma soprattutto una nuova fase che si apre con identità e ambizione.