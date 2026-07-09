Ciclismo – Per la Bft Burzoni VO2 Team Pink sfida in notturna a Parabiago

Impegno infrasettimanale in notturna per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, di scena domani (venerdì) nel nono Trofeo Rancilio Ladies a Parabiago (Milano) con il via alle 19.45.

Krizia Corradetti, ds delle “panterine”

“Purtroppo nei due anni precedenti non siamo riusciti a conciliare la partecipazione ma quest’anno siamo presenti a questa gara notturna, un circuito cittadino pianeggiante con 29 giri e 102 chilometri totali, un Criterium comunque lungo.

Saremo al via con tre ragazze, Giulia Costa Staricco, Anna Longo Borghini (seconda e terza domenica scorsa a Massa Finalese, ndc) e Irene Ferrari; la nostra formazione è ridotta avendo, con orgoglio, tre ragazze agli Europei su pista, dove abbiamo già colto due ori nelle prime due giornate con tante soddisfazioni. Avendo poche atlete in gara, cercheremo di interpretare in modo più strategico la corsa, più in “difesa” piuttosto che all’attacco, controllando le squadre più forti o numerose”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy