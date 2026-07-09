Volley, Serie B – Alex Reyes schiaccerà ancora in posto quattro per la Canottieri Ongina

Conferma di peso in posto quattro per la Canottieri Ongina, formazione piacentina di serie B maschile che vedrà nuovamente nel proprio roster lo schiacciatore Alex Reyes.

Per il giocatore di origini cubane, classe 2000, si tratta del secondo anno con la maglia giallonera, rappresentando una delle “colonne” dell’ossatura di qualità confermata dalla società del presidente Fausto Colombi.

Le parole di Reyes, che in carriera ha giocato anche in A3

“Sono molto carico ne parlavo con i diversi compagni di squadra rimasti a Monticelli. Abbiamo tanti buoni propositi per la nuova stagione, è un gruppo amalgamato che ha la consapevolezza di cosa è in grado di fare. Siamo pronti ad accogliere la nuova sfida con la stagione alle porte. Cosa ci ha insegnato la scorsa annata? L’importanza prima di tutto di essere squadra: possiamo avere momenti brutti, ma è fondamentale remare tutti nella stessa direzione.

Quando lo abbiamo fatto, abbiamo iniziato anche a capirci meglio tra di noi e abbiamo espresso una pallavolo differente. Peccato per uno scivolone in un finale di stagione brillante che ci ha fatto solo accarezzare i play off. Siamo un gruppo di ragazzi “lavoratori”, con lo staff c’è un bel rapporto, la società sta investendo molto su di noi: abbiamo tutte le carte in regola per fare le cose al meglio”.

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