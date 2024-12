Cede il tetto sul quale sta lavorando, muore un operaio 53enne di Fiorenzuola: la tragedia a Frosinone

Un operaio in trasferta, residente a Fiorenzuola, è morto in un tragico incidente sul lavoro avvenuto in provincia di Frosinone. Si chiamava Lulzim Buci, aveva 53 anni: originario dell’Albania, l’uomo risiedeva da anni nel capoluogo della Valdarda. Il 53enne stava lavorando, insieme a un collega, sul tetto di una ditta a San Vittore del Lazio quando, per cause ancora da accertare, il tetto ha ceduto e i due sono precipitati da un’altezza superiore ai sei metri. Sul posto due eliambulanze e i carabinieri: il 53enne è deceduto durante il trasporto in ospedale.

Su quell’impianto erano in corso lavori di ampliamento ed adeguamento che prevedono anche la rimozione dell’amianto da un vecchio stabile. È quello che stavano facendo i due specialisti: sono risultati assunti in modo regolare, appalti e sub appalti assegnati in base alle norme come hanno accertato i carabinieri.