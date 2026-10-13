Celiachia, Albasi (Pd): “Una legge per garantire tutele, servizi e inclusione in tutta l’Emilia-Romagna”

«Per una persona celiaca, poter contare su un’alimentazione sicura significa potersi curare. Garantire l’accesso equo e continuativo agli alimenti senza glutine significa tutelare un diritto fondamentale. È da questa consapevolezza che nasce il nostro progetto di legge: vogliamo che le persone trovino risposte certe nei servizi e possano vivere pienamente la propria quotidianità, a scuola, al lavoro e nella vita sociale».

Così Lodovico Albasi, consigliere regionale del Partito democratico, proponente e relatore di maggioranza del progetto di legge “Interventi per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la presa in carico della celiachia e della dermatite erpetiforme”, in occasione dell’udienza conoscitiva in Assemblea legislativa.

La proposta nasce da mesi di lavoro, confronto e approfondimento, condotti con il contributo della Giunta regionale e delle strutture tecniche competenti. Un percorso che Albasi ha voluto sottolineare ringraziando l’assessore alle Politiche per la salute Massimo Fabi, i collaboratori e i colleghi coinvolti, e confermando la piena disponibilità al confronto con il relatore di minoranza Tommaso Fiazza e con tutti i componenti della Commissione.

«Abbiamo lavorato per costruire una disciplina organica, solida e concretamente applicabile, capace di utilizzare pienamente gli strumenti a disposizione della Regione. L’obiettivo è rafforzare le tutele e dare uniformità, continuità e certezza alle risposte del sistema regionale. La qualità dell’assistenza deve essere garantita ovunque si viva in Emilia-Romagna», sottolinea Albasi.

Diagnosi tempestiva, continuità della presa in carico e accessibilità dei servizi sono al centro del progetto, articolato in 22 articoli e quattro Titoli. La proposta affronta l’intero percorso assistenziale: dalla diagnosi al follow-up, dalla formazione del personale sanitario all’informazione dei cittadini, fino all’innovazione del sistema informatizzato per l’erogazione degli alimenti senza glutine e agli strumenti di coordinamento e monitoraggio regionale. Particolare attenzione è rivolta all’interoperabilità dei sistemi, per rendere più semplice e accessibile la fruizione del servizio.

«Dobbiamo superare la sottovalutazione che ancora accompagna questa malattia e riconoscere fino in fondo le esigenze di chi ci convive. L’accesso agli alimenti senza glutine è parte integrante della cura e deve essere trattato come tale. Semplificare le procedure, migliorare l’informazione e rendere più efficienti i percorsi assistenziali significa incidere concretamente sulla salute e sulla qualità della vita delle persone», afferma il consigliere.

Una dimensione che riguarda anche la partecipazione alla vita sociale, soprattutto per i più giovani. La mensa scolastica, una cena con gli amici, un viaggio o un pasto sul luogo di lavoro sono momenti ordinari che, per una persona celiaca, richiedono garanzie precise di sicurezza e attenzione.

«La tutela della salute deve accompagnare le persone nella vita di tutti i giorni. Penso in particolare ai bambini e agli adolescenti: poter condividere un pasto in sicurezza significa anche sentirsi parte di una comunità. Per questo sicurezza alimentare, formazione degli operatori e inclusione devono procedere insieme», aggiunge Albasi.

L’udienza conoscitiva rappresenta un passaggio centrale nella costruzione della legge. Associazioni dei pazienti, professionisti sanitari e operatori del settore sono chiamati a contribuire con osservazioni e proposte, anche successivamente attraverso contributi scritti.

«L’ascolto è parte sostanziale del lavoro legislativo. Chi affronta ogni giorno questa condizione conosce difficoltà e ostacoli che le istituzioni devono saper riconoscere. Il mio impegno, come proponente e relatore, è tradurre questa esperienza in risposte concrete: ogni contributo sarà esaminato con attenzione, perché l’efficacia di una legge si misura nella sua capacità di migliorare la vita delle persone».

Conclusa l’udienza, il percorso proseguirà con la discussione generale e l’esame dell’articolato in Commissione, prima dell’approdo in Aula. Albasi auspica l’approvazione entro il prossimo mese e il completamento della successiva fase attuativa nella prima parte del 2027. «Vogliamo arrivare a una legge che produca risultati riconoscibili: servizi più accessibili, percorsi più semplici, maggiore sicurezza e tutele omogenee in tutta la regione. È un impegno di salute pubblica e di equità che intendiamo portare fino in fondo, insieme alle persone celiache, alle loro famiglie e alle associazioni», conclude Albasi.