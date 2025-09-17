Ritrovo di pregiudicati e pericolosità sociale, chiuso per cinque giorni un bar in piazzale Roma

La Polizia di Stato dispone un’ulteriore chiusura per locale già oggetto di sospensione per turbativa dell’ordine pubblico negli anni passati.

Nella tarda mattinata del 17 settembre, Operatori della Divisione PAS hanno eseguito il provvedimento di sospensione delle autorizzazioni ex art. 100 TULPS, per giorni 5, emesso dal Questore della Provincia di Piacenza.

Il provvedimento è stato adottato nei confronti del titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nei pressi di Piazzale Roma.

La misura costituisce la conseguenza di un’attività di controllo del territorio svolta da personale della Questura di Piacenza, insieme ad alcuni equipaggi del Reparto Prevenzione crimine e altre forze di polizia che, nelle scorse settimane, è culminata in un “episodio di grave tumulto” che ha riguardato un avventore abituale del locale in evidente stato di ubriachezza, pregiudicato e già destinatario di avviso orale del Questore di Piacenza, che lo ha visto autore di gravi condotte minacciose ed oltraggiose verso le Forze di Polizia in servizio sul posto.

Il locale in questione è noto nella zona come abituale ritrovo di soggetti gravati da numerosi pregiudizi penali e/o precedenti di polizia e per questo motivo, per impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale e di turbativa dell’ordine pubblico e prevenire ulteriori situazioni che potrebbero ancora nell’immediato rappresentare una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stato adottato il provvedimento de quo della durata di 5 giorni.

