Schianto frontale tra un’auto e un tir in tangenziale a Fiorenzuola, grave un uomo

Schianto tra un’auto e un tir, grave un uomo di 48 anni. I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio di oggi a Fiorenzuola. L’uomo, di origini indiane, stava viaggiando lungo la Tangenziale quando, per motivi da chiarire, si è scontrato frontalmente contro un tir privo di rimorchio.
L’impatto ha letteralmente accartocciato l’abitacolo della vettura.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno effettuato un intervento delicatissimo per estrarre l’uomo dalle lamiere. Una volta liberato, i pompieri hanno affidato il 48enne alle cure del 118.
I sanitari hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma.