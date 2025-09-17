Schianto frontale tra un’auto e un tir in tangenziale a Fiorenzuola, grave un uomo

Schianto tra un’auto e un tir, grave un uomo di 48 anni. I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio di oggi a Fiorenzuola. L’uomo, di origini indiane, stava viaggiando lungo la Tangenziale quando, per motivi da chiarire, si è scontrato frontalmente contro un tir privo di rimorchio.

L’impatto ha letteralmente accartocciato l’abitacolo della vettura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno effettuato un intervento delicatissimo per estrarre l’uomo dalle lamiere. Una volta liberato, i pompieri hanno affidato il 48enne alle cure del 118.

I sanitari hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma.

