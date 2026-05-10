Ciclismo – Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink) terza a Offida

Inizia con un podio e una top ten di categoria (e un’altra sfiorata) la due giorni della Bft Burzoni VO2 Team Pink al Giro delle Marche in Rosa, Challenge con la formula Donne Open che si concluderà domani (domenica) con l’ultima frazione. A Offida (località che sarà teatro anche della gara di domani) a salire sul gradino più basso del podio della categoria Donne Juniores è stata la campionessa italiana Matilde Rossignoli, terza e anche tredicesima assoluta. In top ten tra le Juniores, Alessia Orsi al decimo posto precedendo di un soffio la gemella Martina, undicesima.

Domani il Giro delle Marche in Rosa si concluderà con una frazione di 100 chilometri, con partenza e arrivo a Offida in una corsa che nella sua seconda parte vedrà l’impegnativa salita di Santa Maria della Rocca.

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