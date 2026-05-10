PHM, la diretta della 29esima edizione LIVE

30 anni di beneficenza, passione, sport. La Placentia Half Marathon è pronta a vivere un nuovo capitolo della sua meravigliosa storia. I record del compianto Thomas Lokomwa 1h 00’41” e di Viola Jelegat 1h09.27 potrebbero cadere. I favoritissimi sono il Keniota Kiptoo e la connazionale Sang, entrambi hanno corso recentemente con tempi più bassi e potrebbero fare l’impresa.

Circa 2000 gli iscritti, 108 i partecipanti alla staffetta non competitiva. Un evento che rappresenta una grande festa per la Piacenza sportiva e che celebra, come ogni anno, istituzioni, . Tantissimi bambini animano la Minimaratona Pedibus che da Via Alberici celebra il passaggio degli atleti nei primi km del circuito cittadino.

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