Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio chiude la stagione con un successo, piegata Riccione in rimonta

Nell’ultima giornata di campionato, la Pallavolo San Giorgio Piacentino supera la Lasersoft Riccione al tie-break e archivia la stagione di Serie B1 con una vittoria, chiudendo al settimo posto in classifica.

Un piazzamento che rappresenta il miglior risultato della storia del club in B1, sia per posizione finale sia per punteggio conquistato: 36 punti e 12 vittorie complessive. Nel successo contro la formazione romagnola grande protagonista capitan They, autrice di 18 punti, ben supportata da Cossali e Martinelli con 14 e 13 punti. Da sottolineare anche la prova di Bassi, che chiude con 18 punti personali. Ottima la prestazione a muro della squadra piacentina, con 15 muri vincenti complessivi, 13 dei quali firmati dalle due centrali, mentre Galelli si mette in evidenza in ricezione con il 67% di positività.

Per la Lasersoft Riccione si distinguono invece l’eterna Tallevi con 20 punti e Castellucci con 21.

Nei primi due set la formazione giallobiancoblù si lascia sorprendere dalle romagnole, ancora coinvolte nella lotta per evitare i playout, cedendo con il punteggio di 17-25 e 19-25. Dal terzo set in avanti, però, la Pallavolo San Giorgio Piacentino cambia marcia, riaprendo il match con due parziali identici da 25-21 e dominando poi il tie-break per 15-8, conquistando così due punti e salutando nel migliore dei modi la stagione 2025/2026. Riccione, invece, dovrà giocarsi la permanenza in categoria nello spareggio contro il Centro Volley Reggiano.

«La partita di ieri sera ha rispecchiato un po’ tutta la nostra annata. Nei primi due set si è vista la parte peggiore della squadra, nei successivi quella migliore. Le motivazioni tra le due formazioni erano chiaramente differenti, ma abbiamo comunque cercato di onorare fino in fondo la correttezza del campionato. Sarebbe stato brutto salutare il nostro pubblico con una sconfitta, quindi siamo molto contenti di aver rimontato dallo 0-2 e di aver disputato un tie-break perfetto.

Chiudere al settimo posto con 36 punti significa aver vissuto una buona stagione, in costante crescita, nonostante le difficoltà incontrate in un girone molto equilibrato e di alto livello. Da domani ci metteremo al lavoro con il presidente e il nostro allenatore per costruire la nuova squadra, cercando di migliorarci ancora e di essere sempre più competitivi in vista della prossima stagione».

Pallavolo San Giorgio – Lasersoft Riccione 3-2

(17-25 19-25 25-21 25-21 15-8)

Pallavolo San Giorgio: Sesenna 8, They 18, Cornelli 1, Bassi 18, Gilioli 2, G. Galelli (L), Lunardini, Malvicini, Pratissoli 3, Cossali 14, Bresciani 1, Martinelli 13, L. Galelli (L). All. Capra.

Lasersoft Riccione: Montesi 1, Castellucci 21, Calvelli 10, Tallevi 20, Gabellini, Merli 1, Spadoni 3, Marchi (L1), Mercolini, Bologna 10, Carciani, Muscarà (L2), Ricci. All.: Piraccini (in panchina Zanchi).

Classifica

Ravenna 62 (21-5) punti; Osgb Campagnola 58 (19-6); Ripalta Cremasca 56 (20-6); Valdarno 55 (18-9); Fantini Folcieri Ostiano 47 (15-11); Bologna 40 (14-12); Pall. San Giorgio Pc 36 (12-14); Cesena 36 (11-15); Forlì 32 (10-15); Montesport 31 (11-15); Riccione 27 (8-18); Centro Volley Reggiano 27 (9-17); Pall. Scandicci 20 (7-19); Moma Anderlini 17 (5-21).

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