Pistoiese – Piacenza, semifinale dei play-off di serie D LIVE SU RADIO SOUND94.6 dalle 16:00

Si torna a fare sul serio dopo settimane senza un reale obiettivo. Il Piacenza è di scena al “Melani” di Pistoia per la semifinale dei play off di serie D. I biancorossi devono vincere nei 90′ o nei 120′. In caso di parità dopo i supplementari non ci sarebbero i calci di rigore, bensì sarebbero i toscani ad accedere alla finalissima un virtù della migliore classifica.

La probabile formazione

Piacenza 3-5-2: Ribero, Martinelli, Silva, Sbardella, Lord, Campagna, Poledri, Mazzaglia, Bertin, D’Agostino, Mustacchio

Il pre gara

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