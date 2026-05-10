Pistoiese – Piacenza, semifinale dei play-off di serie D LIVE SU RADIO SOUND94.6 dalle 16:00

Si torna a fare sul serio dopo settimane senza un reale obiettivo. Il Piacenza è di scena al “Melani” di Pistoia per la semifinale dei play off di serie D. I biancorossi devono vincere nei 90′ o nei 120′. In caso di parità dopo i supplementari non ci sarebbero i calci di rigore, bensì sarebbero i toscani ad accedere alla finalissima un virtù della migliore classifica.
La probabile formazione
Piacenza 3-5-2: Ribero, Martinelli, Silva, Sbardella, Lord, Campagna, Poledri, Mazzaglia, Bertin, D’Agostino, Mustacchio
Il pre gara