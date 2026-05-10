Pistoiese – Piacenza, semifinale dei play-off di serie D LIVE SU RADIO SOUND94.6 dalle 16:00

10 Maggio 2026 Andrea Crosali Calcio, live, Piacenza calcio, Sport
blank
blank

Si torna a fare sul serio dopo settimane senza un reale obiettivo. Il Piacenza è di scena al “Melani” di Pistoia per la semifinale dei play off di serie D. I biancorossi devono vincere nei 90′ o nei 120′. In caso di parità dopo i supplementari non ci sarebbero i calci di rigore, bensì sarebbero i toscani ad accedere alla finalissima un virtù della migliore classifica.

La probabile formazione

Piacenza 3-5-2: Ribero, Martinelli, Silva, Sbardella, Lord, Campagna, Poledri, Mazzaglia, Bertin, D’Agostino, Mustacchio

Il pre gara

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover