Ciclismo – Giulia Costa Staricco (Bft Burzoni VO2 Team Pink) in top ten a Nogara

Domenica con top ten per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, protagonista oggi a Nogara (Verona) nella gara per Donne Juniores. Nella volata che ha deciso il veloce circuito paesano da ripetere 20 volte, ottavo posto per la “panterina” lombarda Giulia Costa Staricco.
Classifica Donne Juniores Nogara
1° Elena D’Agnese (Team Ceresetto Canturino) 60 chilometri in 1 ora 31 minuti e 46 secondi, media 39,230
2° Elisa Bianchi (Team Biesse Carrera Zambelli)
3° Anna Bonassi (Brescia – F. Magni – Flanders Love)
4° Clarissa Laghi (Breganze Millenium)
5° Maddalena Pascut (Team Wilier Breganze)
6° Camilla Murro (Team Ceresetto Canturino)
7° Lucia Scapini (Conscio Pedale del Sile)
8° Giulia Costa-Staricco (Bft Burzoni VO2 Team Pink)
9° Rebecca D’Apollonio (Conscio Pedale del Sile)
10° Ambra Savorgnano (Team Ceresetto Canturino).