Ciclismo su Pista – Al Velodromo “Pavesi” incontro con Diego Bragato in vista della Sei Giorni delle Rose

Un’importante occasione di formazione e confronto in vista dei Gran Premi Internazionali di Fiorenzuola – 29ª Sei Giorni delle Rose bianche, in programma dal 20 al 25 luglio. Nella serata di martedì 23 giugno il Velodromo Attilio Pavesi ha infatti ospitato Diego Bragato, Responsabile del Team Performance della Federazione Ciclistica Italiana e Commissario Tecnico della Nazionale Femminile Pista.

Nel corso dell’incontro, rivolto ad atleti, tecnici e appassionati, Bragato ha condiviso l’esperienza maturata ai massimi livelli del ciclismo internazionale, affrontando temi legati alla preparazione atletica, alla crescita dei giovani e alla gestione del talento.

Ampio spazio è stato dedicato anche ai numerosi aspetti che oggi contribuiscono alla performance sportiva: dalla programmazione degli allenamenti alla nutrizione, fino al monitoraggio dei dati e alla gestione delle competizioni.

Particolarmente apprezzato il confronto diretto con i presenti, che hanno avuto l’opportunità di approfondire metodologie di lavoro e conoscere più da vicino l’approccio adottato all’interno delle squadre nazionali.

L’iniziativa conferma ancora una volta la vocazione del Velodromo Attilio Pavesi non soltanto come sede di grandi eventi internazionali, ma anche come luogo di crescita, formazione e diffusione della cultura del ciclismo.

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