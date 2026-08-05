Serie B – Oliver Krilkovs è un nuovo giocatore dei Fiorenzuola Bees

Pallacanestro Fiorenzuola Bees è lieta di comunicare l’acquisizione delle prestazioni sportive di Oliver Krilkovs, nuovo giocatore dei Fiorenzuola Bees per la stagione 2026/2027.

Guardia-ala nata il 10 febbraio 2009, Krilkovs è alto 193 centimetri per 85 chilogrammi. Cresciuto nel settore giovanile del VEF Riga, una delle società più rappresentative della capitale lettone, ha successivamente proseguito il proprio percorso di formazione in Italia.

Nelle ultime tre stagioni ha vestito la maglia della Vanoli Cremona, prendendo parte ai campionati nazionali giovanili di Eccellenza. Con la formazione cremonese ha realizzato complessivamente 351 punti in 29 partite, facendo registrare una media di 12,1 punti a gara e un massimo stagionale di 29 punti.

Nella scorsa annata Krilkovs ha inoltre maturato un’importante esperienza nel basket senior con la maglia della Sansebasket, disputando il campionato di Serie B Interregionale in regime di doppio tesseramento. Per lui 18 presenze e una media di 5,6 punti a partita.

Giocatore giovane e versatile, dotato di interessanti qualità fisiche e tecniche, Krilkovs arriva a Fiorenzuola per proseguire il proprio percorso di crescita e mettersi a disposizione di coach Marco Del Re.

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