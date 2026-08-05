Savino Orazzo è un nuovo difensore del Fiorenzuola

U.S. Fiorenzuola 1922 è lieta di annunciare di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Savino Orazzo, che vestirà la maglia rossonera nella stagione sportiva 2026/2027.

Difensore centrale classe 2002, Orazzo arriva a Fiorenzuola dopo aver costruito un percorso importante nei campionati nazionali, maturando una significativa esperienza in Serie D.

Cresciuto nel settore giovanile del Benevento, nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Cannara, Nocerina, Potenza e Sora, dimostrando continuità di rendimento, affidabilità e personalità nel reparto arretrato.

Con il suo arrivo, U.S. Fiorenzuola 1922 inserisce in rosa un difensore che unisce solidità, esperienza maturata nei campionati senior e voglia di continuare il proprio percorso di crescita, qualità che rappresenteranno un valore aggiunto per il gruppo guidato da mister Nicolò Araldi.

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