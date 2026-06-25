Baseball – Fantastica esperienza per Edoardo Bertonazzi all’All Star Game di Reggio Emilia

A dieci anni dall’ultima, indimenticabile edizione disputata a Piacenza, la FIBS ha riproposto a Reggio Emilia l’atteso evento-spettacolo dell’All Star Game.
Sul diamante dello stadio Caselli è andata in scena una sfida di altissimo livello tra selezioni composte dai migliori giocatori dei due gironi della Serie A Gold. In campo tanti azzurri e numerosi atleti stranieri di grande valore, per un appuntamento che ha richiamato appassionati e addetti ai lavori.
Grande successo anche per le iniziative collaterali, tra cui Play Ball, il progetto promosso dalla Major League Baseball in collaborazione con la FIBS e dedicato agli atleti e alle atlete Under 10 dell’Emilia-Romagna.
A prendere parte a questa suggestiva esperienza è stato anche il biancorosso Edoardo Bertonazzi (nella foto con il berretto rosso insieme agli altri partecipanti), che per un giorno ha potuto vivere la propria passione da protagonista sotto gli occhi di tecnici qualificati, tra cui il manager della Nazionale italiana Francisco Cervelli.
Un pomeriggio destinato a rimanere nei ricordi del giovane atleta, culminato con l’ingresso sul diamante insieme ai campioni al momento dell’inno nazionale e della presentazione delle squadre protagoniste dell’All Star Game.
Edoardo fa parte della formazione Under 12 del Piacenza Baseball e siamo certi che questa straordinaria esperienza gli darà una motivazione in più per affrontare con ancora maggiore entusiasmo e impegno allenamenti e partite.