Baseball – Fantastica esperienza per Edoardo Bertonazzi all’All Star Game di Reggio Emilia

A dieci anni dall’ultima, indimenticabile edizione disputata a Piacenza, la FIBS ha riproposto a Reggio Emilia l’atteso evento-spettacolo dell’All Star Game.

Sul diamante dello stadio Caselli è andata in scena una sfida di altissimo livello tra selezioni composte dai migliori giocatori dei due gironi della Serie A Gold. In campo tanti azzurri e numerosi atleti stranieri di grande valore, per un appuntamento che ha richiamato appassionati e addetti ai lavori.

Grande successo anche per le iniziative collaterali, tra cui Play Ball, il progetto promosso dalla Major League Baseball in collaborazione con la FIBS e dedicato agli atleti e alle atlete Under 10 dell’Emilia-Romagna.

A prendere parte a questa suggestiva esperienza è stato anche il biancorosso Edoardo Bertonazzi (nella foto con il berretto rosso insieme agli altri partecipanti), che per un giorno ha potuto vivere la propria passione da protagonista sotto gli occhi di tecnici qualificati, tra cui il manager della Nazionale italiana Francisco Cervelli.

Un pomeriggio destinato a rimanere nei ricordi del giovane atleta, culminato con l’ingresso sul diamante insieme ai campioni al momento dell’inno nazionale e della presentazione delle squadre protagoniste dell’All Star Game.

Edoardo fa parte della formazione Under 12 del Piacenza Baseball e siamo certi che questa straordinaria esperienza gli darà una motivazione in più per affrontare con ancora maggiore entusiasmo e impegno allenamenti e partite.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy