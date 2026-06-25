In Volley Piemonte e Volley Academy Piacenza insieme per un nuovo progetto di crescita e formazione

In Volley Piemonte e Volley Academy Piacenza sono liete di annunciare l’avvio di un nuovo e ambizioso percorso di collaborazione, nato con l’obiettivo di unire competenze, valori e visione strategica per offrire alle giovani atlete un ambiente di crescita sempre più qualificato, moderno, inclusivo e orientato alla continuità del percorso sportivo.

Questa partnership nasce dalla volontà condivisa dei due Club di elevare ulteriormente la qualità della formazione tecnica, fisica ed educativa, promuovendo al contempo la crescita personale delle atlete e dando vita a un modello virtuoso all’interno del panorama del volley giovanile italiano.

I pilastri della collaborazione

Formazione tecnica congiunta

Gli staff tecnici delle due società collaboreranno attraverso sessioni di aggiornamento, confronti metodologici e momenti di co-progettazione. L’obiettivo è condividere le migliori pratiche di allenamento, sviluppare metodologie innovative e costruire un linguaggio tecnico comune, orientato alla crescita delle giovani pallavoliste.

Allenamenti integrati

Le atlete avranno l’opportunità di partecipare a sedute di lavoro congiunte, confrontandosi con coetanee provenienti da un’altra realtà di eccellenza del territorio. Questo permetterà di incrementare le competenze individuali e di squadra, stimolare la competitività e favorire nuove relazioni sportive e umane.

Eventi ed esperienze extra-volley

La collaborazione andrà oltre il campo da gioco. Sono infatti previsti incontri formativi, attività di team building, iniziative sociali e momenti dedicati al benessere psicofisico. L’obiettivo è accompagnare le atlete in un percorso di crescita completo, valorizzando la persona oltre che l’atleta.

Una visione condivisa: formare atlete e persone migliori

La partnership tra In Volley Piemonte e Volley Academy Piacenza rappresenta un importante passo avanti per il movimento giovanile femminile italiano. Si tratta di un modello di cooperazione che mette al centro le atlete e la loro evoluzione lungo tutto il percorso formativo, superando logiche di competizione tra società e puntando invece sulla condivisione di risorse, competenze e opportunità.

Per concretizzare ulteriormente questo progetto e preparare al meglio le giovani atlete al termine del percorso giovanile, Volley Academy Piacenza ha acquisito un titolo di Serie B1, che vedrà impegnate le atlete Under 19, e ha inoltre messo a disposizione il proprio titolo di Serie B2 per il gruppo Under 17 di In Volley Piemonte. Una scelta che testimonia la volontà di costruire un percorso tecnico coerente e progressivo verso l’attività di alto livello.

Le due società, grazie alla sinergia tra dirigenti e staff tecnici, sono pronte a sviluppare insieme un progetto innovativo e sostenibile, capace di generare valore per il territorio e di contribuire alla crescita dell’intero movimento pallavolistico italiano.

I protagonisti del progetto

Volley Academy Piacenza

Staff Tecnico

Direttore Tecnico e Allenatore Under 19: Michele Fanni

Allenatore Under 17: Donato Maggipinto

Allenatore Under 15: Simone Mazza

Staff Societario

Presidente: Corrado Marchetti

Direttore Generale: Annalisa Raggi

Direttore Sportivo: Mario Barigione

Responsabile Sponsor, Bandi ed Eventi: Chiara Garcia

Responsabile Relazioni Esterne e Interne: Paolo Gentilotti

In Volley Piemonte

Staff Tecnico

Direttore Tecnico e Allenatore Under 17: Federico Trinchero

Allenatore Under 15: Max Bruini

Staff Societario

Presidente: Carlo Tabusso

Direttore Generale: Gianni Grosso

Responsabile Sponsor, Bandi ed Eventi: Roberto Barbieri

Responsabile Relazioni Esterne e Interne: Claudio Bianchi

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