Ciclismo – Alberto Baesso (Asd Programma Auto) è il “re” del Giro del Friuli Venezia Giulia Master

Lotta contro il tempo dominata e classifica generale ribaltata. Finisce col botto l’avventura di Alberto Baesso (Asd Programma Auto) al Giro del Friuli Venezia Giulia Master, con il vicentino della formazione amatoriale piacentina che brilla a San Vito al Tagliamento facendo doppietta: primo posto della cronometro e medaglia d’oro nel Giro, aggiudicandosi la maglia blu “Io sono Friuli Venezia Giulia” di leader finale.
Lungo i 13 chilometri e 300 metri in programma, Baesso ha viaggiato a oltre 47 chilometri orari di media (47,24), staccando di 35 secondi mezzo lo sloveno Ales Hren (Poljane), mentre il podio è stato completato da Luca Bernard (B-Team) che ha completato la prova con 40 secondi abbondanti di ritardo dal vincitore.
Il successo nella prova contro il tempo ha permesso ad Alberto di ridisegnare i giochi della classifica generale della manifestazione (che si articolava in due distinte tappe), riuscendo così a salire sul gradino più alto del podio.
Ennesima prova stagionale di spessore, dunque, per il corridore vicentino, “freccia” del sodalizio bianconero del presidente Piergiorgio Zambelli.