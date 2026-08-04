Ciclismo – Alberto Baesso (Asd Programma Auto) è il “re” del Giro del Friuli Venezia Giulia Master

Lotta contro il tempo dominata e classifica generale ribaltata. Finisce col botto l’avventura di Alberto Baesso (Asd Programma Auto) al Giro del Friuli Venezia Giulia Master, con il vicentino della formazione amatoriale piacentina che brilla a San Vito al Tagliamento facendo doppietta: primo posto della cronometro e medaglia d’oro nel Giro, aggiudicandosi la maglia blu “Io sono Friuli Venezia Giulia” di leader finale.

Lungo i 13 chilometri e 300 metri in programma, Baesso ha viaggiato a oltre 47 chilometri orari di media (47,24), staccando di 35 secondi mezzo lo sloveno Ales Hren (Poljane), mentre il podio è stato completato da Luca Bernard (B-Team) che ha completato la prova con 40 secondi abbondanti di ritardo dal vincitore.

Il successo nella prova contro il tempo ha permesso ad Alberto di ridisegnare i giochi della classifica generale della manifestazione (che si articolava in due distinte tappe), riuscendo così a salire sul gradino più alto del podio.

Ennesima prova stagionale di spessore, dunque, per il corridore vicentino, “freccia” del sodalizio bianconero del presidente Piergiorgio Zambelli.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy