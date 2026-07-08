Cristian Tzvetkov è un nuovo giocatore del Fiorenzuola

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Cristian Tzvetkov, classe 2000, proveniente dal Terre di Castelli.

Nato a Modena il 28 giugno 2000, Tzvetkov è un attaccante moderno, duttile e ambidestro, capace di agire sia da seconda punta sia da riferimento offensivo. Con i suoi 180 centimetri, abbina struttura, movimento e capacità di attaccare gli spazi, caratteristiche che andranno ad arricchire il reparto avanzato rossonero.

Nel corso del suo percorso calcistico ha maturato esperienze importanti tra Serie D ed Eccellenza, vestendo tra le altre le maglie di Bagnolese, Mezzolara, Borgo San Donnino e Terre di Castelli. Nell’ultima esperienza con il club modenese si è confermato un elemento offensivo di qualità, mettendosi in evidenza per presenza in area, intensità e capacità realizzativa.

L’arrivo di Tzvetkov rappresenta un innesto significativo per il Fiorenzuola, che accoglie un profilo nel pieno della maturità calcistica e motivato a mettere le proprie qualità al servizio della squadra.

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