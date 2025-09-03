Ciclismo – VO2 Team Pink completa l’opera al Giro della Lunigiana Donne: Alessia Orsi vince la seconda tappa, Elisa Bianchi la Challenge

Due doppiette in ogni giornata, tris di maglie e doppia presenza ai primi due posti della classifica generale finale. Le ragazze della Bft Burzoni VO2 Team Pink sono leader indiscusse del Giro della Lunigiana Donne, monopolizzato dalle “panterine” grandi protagoniste ieri e oggi nella competizione femminile per Donne Juniores.

La società del presidente Gian Luca Andrina ha fatto la voce grossa nelle due frazioni in programma, raccogliendo poi i frutti nella classifica generale finale.

Il racconto

Andando con ordine, ieri nella prima tappa partita da Sarzana e arrivata a Casano di Luni la squadra piacentina diretta da Vittorio Affaticati e Krizia Corradetti ha brillato nello sprint che ha deciso la corsa. Davanti a tutti ha sfrecciato Agata Campana, trentina classe 2008 e fresca campionessa del mondo di categoria nel Team Sprint con la maglia azzurra. A completare la festa, il secondo posto della coetanea bresciana Elisa Bianchi, seconda, con la modenese classe 2008 Alessia Orsi sesta.

Agata ha conquistato la maglia verde di leader prima della seconda e ultima tappa, la Portovenere-Arcola di oggi che decideva i giochi. Qui la Bft Burzoni VO2 Team Pink ha svolto un ottimo lavoro di squadra, portando tre atlete su otto in testa sull’ascesa di Baccano, unico Gran premio della montagna di questa edizione, per poi sfruttare la superiorità numerica nel finale. Protagoniste, le gemelle Martina e Alessia Orsi: la prima ha sferrato il primo attacco, Alessia il secondo, con decisione capace di fare il vuoto precedendo le inseguitrici di 24 secondi. Secondo posto per Elisa Bianchi, con un’altra doppietta delle “panterine”e con Sofia Delle Fontane nona a completare il bel dipinto di giornata.

I bis di volta in volta sfornati dalla Bft Burzoni VO2 Team Pink si sono ripetuti anche in classifica generale, con la Bianchi “regina” (maglia verde) dell’edizione 2025 davanti ad Alessia Orsi. Elisa ha portato a casa anche le casacche a pois (Gran premio della montagna) e bianca (Giovani, per le classe 2008), mentre la maglia arancione (Traguardi volanti) è andata ad Elisa Corradetti (Team Di Federico). Questa serie di lusinghieri risultati ha eletto la Bft Burzoni VO2 Team Pink miglior rappresentativa dell’edizione 2025 con tanto di premio dedicato ricevuto dal ds Vittorio Affaticati.

Risultati

CLASSIFICA FINALE (PODIO): 1° Elisa Bianchi (Bft Burzoni VO2 Team Pink 190 punti, 2° Alessia Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 175 punti, 3° Lucia Brillante Romeo (Aromitalia 3T Vaiano) 165 punti

ORDINE D’ARRIVO SECONDA TAPPA: 1° Alessia Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 76 chilometri 200 metri in 1 ora 54 minuti 51 secondi, media 39,808 chilometri orari, 2° Elisa Bianchi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) a 24 secondi, 3° Elisa Ferri (Zhiraf Pagliaccia), 4° Aline Rezzonico (Team Biesse Carrera Zambelli), 5° Lucia Brillante Romeo (Aromitalia 3T Vaiano), 6° Irene Laudi (Petrucci Gauss), 7° Giulia Zambelli (Team Biesse Carrera Zambelli) a 42 secondi, 8° Alice Testoni (Team Di Federico), 9° Sofia Delle Fontane (Bft Burzoni VO2 Team Pink), 10° Clarissa Laghi (Breganze Millenium)

Le maglie del Giro della Lunigiana donne

Maglia Verde, leader della classifica generale, sponsorizzata Poliartigiana Srl – Elisa Bianchi (BFT Burzoni VO2 Team Pink)

Maglia a Pois, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Eurocolor – Elisa Bianchi (BFT Burzoni VO2 Team Pink)

Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, nate dopo il 01/01/2008, sponsorizzata BVLG Banca Versilia, Lunigiana e Garfagnana – Elisa Bianchi (BFT Burzoni VO2 Team Pink)

Maglia Arancione, leader dei Traguardi Volanti, sponsorizzata Regione Liguria, Memorial Massimo Vanello – Elisa Corradetti (Team Di Federico).

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy