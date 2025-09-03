Scherma – Valentino Monaco e Andrea Bossalini (Circolo “Pettorelli”) al lavoro con la nazionale a Formia

Esperienza azzurra in corso per Valentino Monaco e Andrea Bossalini, giovani talenti del Circolo della scherma “Pettorelli” al lavoro in questi giorni a Formia negli allenamenti degli azzurrini di spada. Le promesse si stanno allenando con lo staff tecnico azzurro (al lavoro ci sono under 17 e under 20) fino a sabato e sono accompagnati dal tecnico biancorosso Francesco Monaco.
Nella categoria Cadetti (under 17), i due talenti piacentini occupano le prime due posizioni del ranking nazionale della stagione 2025-2026 (primo Valentino, secondo Andrea).
Il presidente del “Pettorelli” Alessandro Bossalini
“Per Valentino si tratta della seconda convocazione, mentre per Andrea è la prima chiamata. Entrambi arrivano da una settimana di lavoro a Ferriere (in occasione del camp organizzato dalla stessa società piacentina, ndc) dove hanno iniziato la preparazione. A Formia è un bel test, dato che ci sono tutti i migliori prospetti giovanili della spada. All’orizzonte, l’11 e il 12 ottobre ci sarà la prova del Circuito Europeo Cadetti, che è anche la prima gara-obiettivo che i tecnici azzurri prendono in considerazione in vista delle successive convocazioni per Europei e Mondiali di categoria”.