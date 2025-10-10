Volley – Il River festeggia 25 anni, Tiboni (pres.): “Vogliamo tornare a essere vincenti”

Si è tenuta martedì pomeriggio, al Palazzetto dello Sport di Rivergaro, la conferenza stampa di inizio stagione del River Volley che, nel 2026, festeggerà i 25 anni dalla fondazione. Di seguito, le parole dei protagonisti.

Sergio Tiboni, presidente River Volley

”Quest’anno, il focus della società tornerà ad essere il settore giovanile. La mission del River Volley sarà quella di tornare ad essere vincenti puntando sulle nuove generazioni”.

Alessandro De Santis, vicepresidente

”Quella che sta per iniziare sarà la mia settima stagione in questo club e sono molto orgoglioso di essere una delle figure che contribuisce a formare il River Volley insieme a tutti coloro che lavorano per questa importante società. Tra i numerosi servizi che il River Volley offre alle atlete e alle loro famiglie voglio sottolineare il rinnovo della convenzione con il Poliambulatorio Health e l’inserimento nell’organigramma di una mental coach che aiuterà le nostre ragazze dal punto di vista sia umano che sportivo.

Un’altra novità riguarda il nostro abbigliamento da rappresentanza e da gara, ma su questo tema non voglio aggiungere niente, visto che sveleremo le nostre nuove divise in occasione della presentazione di venerdì prossimo. I 25 anni del River Volley? Si tratta di un anniversario importante che festeggeremo a dovere”.

Emanuele Motta, direttore sportivo

”Come ha già spiegato il presidente Tiboni, il centro del nostro progetto tornerà ad essere il settore giovanile: l’obiettivo sarà quello di vincere e di far crescere le nostre ragazze insegnando loro i valori della lealtà, del rispetto e del fair play.

Il River Volley è formato da 150 atlete che formano 7 squadre impegnate in 12 campionati, inoltre la nostra società può contare su quasi 50 persone tra allenatori e collaboratori, numeri che testimoniano la serietà e l’ambizione che sono alla base di questo blasonato club”.

