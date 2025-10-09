Piazza Cittadella, il tribunale sospende la risoluzione del contratto tra Comune e Piacenza Parcheggi.
Lo scorso 26 settembre, il Comune di Piacenza aveva risolto il contratto di concessione con Piacenza Parcheggi. L’amministrazione scriveva in quell’occasione: “Ora, dunque piazza Cittadella torna al Comune di Piacenza e si apre una fase nuova”. Ma non è così. Almeno non più.
Ieri, infatti, il Tribunale ha accolto la richiesta di Piacenza Parcheggi, sospendendo la risoluzione del contratto. Il tema tornerà sulla scrivania del giudice il prossimo 4 novembre, giorno in cui è stata fissata un’udienza in merito.
Soresi (FdI): “Ancora una volta, l’amministrazione Tarasconi viene smentita”
E non dai cattivoni dell’opposizione, ma dai fatti e dalle decisioni del Tribunale.
Dopo il caso Vezzulli, anche per Piazza Cittadella arriva l’ennesima decisione che ribalta completamente la versione raccontata dall’Amministrazione: la risoluzione del contratto con Piacenza Parcheggi–Gps è sospesa, e come dicevamo fin dall’inizio (anche se qualcuno ci ha dipinto come “ignoranti in diritto”), il contratto non è affatto risolto e le aree restano al concessionario.
Purtroppo, noi consiglieri – o almeno noi consiglieri di minoranza – non sappiamo assolutamente nulla di ciò che sta accadendo, perché il Comune non ci ha fornito alcuna informazione ufficiale.
Appena avrò aggiornamenti, come sempre, vi terrò informati.