Dalle rapine alla violenza passando per la droga: cittadino straniero rintracciato dalla polizia e subito espulso

Nei giorni precedenti, il personale delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.S.P.) ha rintracciato e fermato a Piacenza un cittadino extracomunitario di spiccata pericolosità sociale.
A suo carico risultano numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico, tra cui: furto, rapina, rissa, lesioni personali e ubriachezza manifesta. invasione di terreni o edifici, violenza, minaccia, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. A completare il quadro normativo violato si aggiungono le contestazioni per porto di armi od oggetti atti ad offendere e quelle in materia di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.
L’uomo è stato condotto presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Roma grazie al lavoro svolto al personale dell’Ufficio Immigrazione e dell’U.P.G.S.P., in attesa di essere espulso nel suo paese d’origine.