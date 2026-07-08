Volley, Serie B1 – La Pallavolo San Giorgio si rinforza con la schiacciatrice Arianna Pagot

Prosegue l’allestimento del roster giallobiancoblù di coach Matteo Capra, che inserisce nel reparto delle schiacciatrici la giovane atleta veneta Arianna Pagot, reduce dalla promozione in Serie A3 con Valdarno e avversaria della formazione piacentina nelle ultime tre stagioni.

In vista del campionato di Serie B1 2026/2027, la Pallavolo San Giorgio è lieta di annunciare l’arrivo della schiacciatrice Arianna Pagot.

Nata il 14 luglio 2006 a Vittorio Veneto (Treviso) e residente a Miane, Arianna, alta 185 centimetri, è cresciuta nel settore giovanile dell’Imoco Volley San Donà di Piave, dove ha militato per cinque stagioni, conquistando lo Scudetto Under 18 nel 2023.

Nella stagione successiva si trasferisce all’Anderlini Modena, disputando il campionato di Serie B2 e incrociando per la prima volta il cammino della Pallavolo San Giorgio. L’anno seguente resta nella città della Ghirlandina, vestendo la maglia del Volley Modena, con cui, insieme a Sofia Cornelli e Camilla Gerosa, conquista la promozione in Serie A2, superando Ostiano nella finale playoff.

Terminata l’esperienza modenese, approda in Toscana alla Passione Valdarno, dove contribuisce alla promozione della formazione nerofucsia in Serie A3.

«La scelta di Arianna rappresenta una grande opportunità. È una ragazza giovane, ma conosco bene le sue qualità tecniche. Credo che in questa stagione dovrà soprattutto trovare continuità di rendimento. Sono convinto che questa sia l’occasione giusta anche per lei e che alla Pallavolo San Giorgio possa trovare l’ambiente ideale per consolidarsi come giocatrice di livello»

Con l’arrivo di Arianna Pagot, il roster della Pallavolo San Giorgio Piacentino, versione 3.0 per il campionato di Serie B1 2026/2027, sale a dieci giocatrici. La squadra potrà contare sulle conferme di Chiara They, Giulia Gilioli, Esther Pratissoli e Greta Galelli, sul rientro di Chiara Tonini e sui nuovi innesti delle palleggiatrici Benedetta Giordano e Lisa Bonelli, delle centrali Alessandra Feroldi e Camilla Gerosa e della schiacciatrice Arianna Pagot, che si aggiunge a Sofia Cornelli nel reparto di posto quattro.

Pallavolo San Giorgio Piacentino – Serie B1 2026/2027

Palleggiatrici: Benedetta Giordano (nuova, Ripalta Cremasca), Lisa Bonelli (nuova, Capergnanica).

Opposte: Chiara They (confermata), Chiara Tonini (rientro).

Schiacciatrici: Sofia Cornelli (confermata), Giulia Gilioli (confermata), Arianna Pagot (nuova, Passione Valdarno).

Centrali: Esther Pratissoli (confermata), Alessandra Feroldi (nuova, Ripalta Cremasca), Camilla Gerosa (nuova, Volley Modena).

Libero: Greta Galelli (confermata).

Staff tecnico: Matteo Capra (allenatore, confermato).

Assistenti allenatore: Stefano Dagradi (confermato) e Fabio Longinotti (confermato).

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