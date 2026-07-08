Serie B Interregionale – La Bakery Piacenza saluta Salvatore Borriello

Bakery Piacenza comunica la conclusione del percorso in biancorosso di Salvatore Borriello, che nella prossima stagione proseguirà la propria carriera in Serie B Nazionale a Capo d’Orlando, dando continuità a un percorso di crescita costruito giorno dopo giorno.

Arrivato a Piacenza come uno dei giovani prospetti su cui investire, Salvatore ha raccolto con entusiasmo la sfida della Serie B Nazionale, dimostrando fin dal primo allenamento spirito di sacrificio e grande voglia di migliorarsi. In una stagione da 30 presenze, ha fatto registrare 5,9 punti, 2,6 rimbalzi e 1,8 assist di media, conquistandosi progressivamente spazio e fiducia e dimostrando di poter reggere il ritmo e l’intensità della categoria.

Il suo percorso è stato scandito da prestazioni che hanno certificato la sua crescita. Le gare contro Piazza Armerina e Capo d’Orlando, chiuse entrambe con 13 punti e 17 di valutazione, hanno evidenziato qualità tecniche e maturità. La prova contro Assigeco, impreziosita da 18 punti, 7 rimbalzi e 3 assist, ha invece rappresentato il punto più alto della sua stagione a livello statistico, confermando il valore di un ragazzo capace di rispondere presente nei momenti più importanti.

La storia di Salvatore è la dimostrazione concreta di ciò che Bakery Basket Piacenza vuole essere: non una Società che misura il proprio lavoro da quanti giocatori riesce a trattenere, ma da quanti riesce a far crescere. Ogni estate non si perdono talenti ma si formano, valorizzano e accompagnano verso il gradino successivo della loro carriera. Vedere un altro giovane affrontare una nuova sfida dopo essere maturato in maglia biancorossa è motivo di orgoglio e la conferma che il progetto tecnico e umano della Bakery continua a produrre risultati.

A Salvatore va il ringraziamento di tutta la società per l’impegno, la serietà e la dedizione dimostrati dentro e fuori dal campo. La sua crescita è stata anche la nostra soddisfazione.

Le strade oggi si dividono, ma il percorso compiuto insieme resterà una tappa importante della sua carriera. Da parte della famiglia Bakery Basket Piacenza, un sincero in bocca al lupo per il futuro, con la certezza che questo è soltanto un nuovo punto di partenza.

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