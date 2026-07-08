Il Piacenza si muove anche in attacco: preso Simone Raffini

8 Luglio 2026 Carlofilippo Vardelli Calcio, Notizie, Piacenza calcio, Sport
simone raffini
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Il Piacenza Calcio rinforza il proprio reparto offensivo ed è lieto di annunciare l’ingaggio del calciatore Simone Raffini. L’attaccante, classe ’96, arriva in biancorosso dopo aver sottoscritto un accordo annuale con un’opzione di prolungamento per la stagione successiva. Con l’innesto di Raffini, la società aggiunge fisicità e presenza in area di rigore, regalando un nuovo importante elemento al reparto avanzato.

Raffini, punta centrale forte fisicamente e dotata di un buon fiuto del gol, rappresenta un innesto di spessore per la categoria. Con il suo arrivo, il Piacenza si assicura un giocatore nel pieno della maturità calcistica, pronto a mettere le proprie qualità al servizio della squadra per raggiungere gli obiettivi stagionali. Il giocatore si aggregherà immediatamente ai nuovi compagni per iniziare la preparazione.

Il comunicato del Piacenza

Il Piacenza Calcio è lieto di comunicare di avere acquisito le prestazioni sportive del calciatore classe ’96 Simone Raffini. L’attaccante ha sottoscritto un contratto annuale con opzione per la stagione successiva.

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