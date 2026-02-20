Conservatorio, donne e opera: nasce una piattaforma digitale per riscoprire le compositrici

Lunedì 23 febbraio, a partire dalle 15, il Conservatorio Nicolini ospita una giornata di studio e musica dedicata alla valorizzazione del contributo femminile al teatro musicale, nell’ambito del progetto nazionale Casta Diva, sostenuto dal piano NextGenerationEU.

Al centro dell’iniziativa la presentazione della piattaforma digitale Italian Opera by Women Composers, un database pensato per ricostruire, preservare e rendere accessibile un patrimonio a lungo marginalizzato dalla storiografia tradizionale. La piattaforma raccoglie informazioni su manoscritti, partiture, libretti e bibliografia, configurandosi come uno strumento dinamico e costantemente aggiornabile per studiosi, musicisti e appassionati.

La presentazione, in programma nell’Auditorium del Conservatorio, vedrà intervenire Patrizia Florio, Barbara Cipollone e Giovanni Pozzovio.

A seguire, la tavola rotonda Restituire visibilità: donne e opera tra memoria, ricerca e futuro aprirà un confronto tra ambito accademico e scena performativa, con la partecipazione di Barbara Rettagliati, Will Crutchfield, Stefania Panighini, Massimo Zicari, Caterina Calderoni e Carlo Galante.

La giornata si concluderà alle 18.30 con il concerto Una eroina, due sguardi, un percorso d’ascolto che mette a confronto arie di compositrici e compositori su figure e temi affini, accostando pagine di Francesca Caccini e Georg Friedrich Händel, Antonia Bembo e Francesco Cavalli, Carolina Uccelli e Giacomo Meyerbeer.

Protagonista il mezzosoprano Giuseppina Bridelli, accompagnata da Giulio Monguidi al clavicembalo e Gian Francesco Amoroso al pianoforte. Una chiusura musicale che traduce in suono il senso dell’intero progetto: restituire voce, memoria e futuro alle donne dell’opera. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

