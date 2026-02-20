“La stazione che vorremmo”: Liberi promuove un confronto pubblico tra i pendolari e il Comune.

Si terrà mercoledì 25 febbraio alle ore 21, nella sala comunale della partecipazione in via Taverna 39, l’incontro pubblico dal titolo “La stazione che vorremmo”, promosso dal consigliere comunale Massimo Trespidi con l’Associazione Liberi, in collaborazione con l’Associazione pendolari di Piacenza.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di aprire un momento di ascolto e confronto su un tema che coinvolge quotidianamente migliaia di cittadini: la stazione ferroviaria e il futuro di chi viaggia ogni giorno in treno.

«La stazione è un nodo strategico per Piacenza e un luogo vissuto ogni giorno da pendolari, studenti e lavoratori. Vogliamo partire dai loro bisogni concreti – spiega Trespidi, presidente di Liberi e consigliere comunale –. Abbiamo coinvolto l’Associazione pendolari di Piacenza proprio per ascoltare idee, raccogliere segnalazioni e confrontarci sui problemi reali e sulle possibili soluzioni per migliorare servizi, sicurezza e qualità degli spazi».

All’incontro interverranno Nicola Contardi, presidente dell’Associazione pendolari di Piacenza, e il vicesindaco Matteo Bongiorni. «Ringrazio Bongiorni per la disponibilità a confrontarsi. Sarà un momento aperto e concreto – aggiunge Trespidi –: vogliamo dare voce a chi utilizza ogni giorno la stazione e costruire insieme proposte utili alla città».

