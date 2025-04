Nuoto – Vittorino da Feltre in evidenza ai Criteria nazionali: Cornelli a un soffio dal podio

Si è chiusa con un bilancio decisamente positivo la partecipazione della Vittorino da Feltre ai Criteria Nazionali giovanili di nuoto, andati in scena nei giorni scorsi a Riccione. Alla più importante rassegna agonistica giovanile tricolore, infatti, la società biancorossa, pur partecipando soltanto con tre atleti – Giovanni Cornelli, Alessandro Barbazza e Lucrezia Dordoni – si è messa in evidenza, pur senza medaglie, con buoni risultati ulteriormente impreziositi da ottimi riscontri cronometrici.

Giovanni Cornelli, atleta della categoria Ragazzi 2009, ha sfiorato il podio nella gara dei 200 dorso classificandosi al quarto posto con il tempo finale di 2’01”,77, un crono che gli ha permesso di far segnare il suo nuovo primato personale. Per Cornelli anche il settimo posto finale nella prova dei 100 dorso conclusa in 56”,24, suo nuovo personale al pari del tempo finale fatto segnare nella gara dei 400 stile libero, conclusa in 4’04”,30, oltre al diciottesimo posto conquistato nei 200 stile libero (1’56”,49).

Nuovo primato personale anche per Alessandro Barbazza (Ragazzi 2010), che nella gara dei 100 dorso ha chiuso in decima posizione con l’ottimo crono di 58”,52, mentre sulla doppia distanza (200 dorso) Barbazza ha terminato la prova al tredicesimo posto con il tempo di 2’09”,19.

Riscontri positivi anche per Lucrezia Dordoni, atleta biancorossa della categoria Junior 2009, che ai Criteria è scesa in vasca nella gara dei 50 stile libero terminando in trentesima posizione con un crono di 27”,15.

Le parole di Gianni Ponzanibbio

“Da quindici anni consecutivi la Vittorino da Feltre porta propri atleti a questa importante manifestazione agonistica nazionale, a dimostrazione della grande attenzione che da sempre riserva all’attività sportiva giovanile. I nostri atleti scesi in vasca ai Criteria, pur senza salire sul podio, hanno ottenuto risultati lusinghieri e ottimi riscontri cronometrici, a conferma della loro costante crescita, sia tecnica che atletica, e il fatto di essersi misurati in un contesto agonistico di altissimo livello contribuirà sicuramente alla loro maturazione sportiva e umana”.