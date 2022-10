Contributi di compensazione per la centrale di Caorso, Patrizia Barbieri: “Da utilizzare per il futuro Parco Pertite, manca solo l’arrivo del protocollo per la restituzione dell’area” – AUDIO

Contributi di compensazione per la centrale di Caorso, Patrizia Barbieri: “Da utilizzare per il futuro Parco Pertite”. L’ex Sindaca di Piacenza, ora Consigliera Comunale della Lista Civica che porta il suo nome, è intervenuta a Radio Sound sul tema della destinazione dei 2,5 milioni di euro di contributi di compensazione giunti a Piacenza per la centrale di Caorso. Secondo la Barbieri la cifra dovrebbe essere utilizzata per l’area dell’ex Pertite.

In Consiglio Comunale ho fatto questo tipo di puntualizzazione: quest’anno con il Ministero della Difesa c’è stata un’interlocuzione per un protocollo che avrebbe restituito alla città l’area della Pertite. Si tratta di un aspetto che abbiamo sempre richiesto nei nostri 5 anni di amministrazione, proprio per farne un parco pubblico. A inizio 2022 ci è stato detto che sarebbe stato inviato il protocollo, poi fermato dalle elezioni comunali. Noi riteniamo che la migliore soluzione di impiego dei fondi a favore dell’ambiente vada utilizzato per un primo stralcio di intervento a favore di un futuro parco alla Pertite. Quindi in Consiglio Comunale ho ribadito quella che era l’intenzione della nostra amministrazione evidenziando l’aspetto legato all’ex Pertite.

E’ un tema molto sentito dai cittadini

Certo. Noi eravamo arrivati al “dunque”, quindi in Consiglio Comunale ho chiesto di chiedere notizie di questo protocollo che era stato già preannunciato non solo verbalmente ma anche per iscritto. In particolare dicendo che era in fase di spedizione. Anche perché avevamo fatto tanti incontri, piuttosto estenuanti e impegnativi.