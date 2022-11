Controlli dei carabinieri nel fine settimana: tre denunce per guida in stato d’ebbrezza, droga sequestrata e quattro giovani nei guai

Fine settimana di controlli per i carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza.

I militari impiegati hanno denunciato tre automobilisti per guida in stato di ebbrezza, ritirato una patente di guida, segnalato 4 giovani quali assuntori di sostanze stupefacenti, sequestrato alcuni grammi di cocaina, circa 15 grammi di hashish e due barattoli che contenevano marijuana.

In particolare, verso le 3:30 del 27 novembre un equipaggio della Sezione Radiomobile di Piacenza, sulla via Emilia Pavese ha controllato un automobilista di 23 anni alla guida della propria Audi A3 ed è risultato con un tasso alcolemico pari a 1,76 g/l. Gli è stata ritirata la patente di guida ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Più o meno alla stessa ora, questa volta in Sarmato, la pattuglia della locale Stazione, in via Emilia Piacentina ha fermato e controllato due automobilisti. Il primo di 31 anni era alla guida della sua autovettura palesemente ubriaco, cosi come il secondo di 36 anni. Entrambi sono risultati avere un tasso alcolico ben superiore al limite consentito e perciò sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza.

In Castell’Arquato, invece, la pattuglia della Sezione Radiomobile di Fiorenzuola d’Arda ha controllato due giovani di 25 e 36 anni, che erano a bordo dell’autovettura di un loro amico. I due sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di cocaina e circa 15 grammi di hashish. Sono stati segnalati alla locale Prefettura quali assuntori di stupefacenti.

Infine, in località Altoè di Podenzano, la pattuglia della Stazione di Pontenure ha controllato due operai di 27 e 19 anni. I due avevano con sè due barattoli che contenevano alcuni grammi di marijuana. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e i due sono stati segnalati quali assuntori di droga alla Prefettura di Piacenza.