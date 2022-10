Prevenzione e salute, domani il convegno con Banca di Piacenza, Arca e Centro Rocca

Tratterà di prevenzione e salute il convegno organizzato da Banca di Piacenza, Arca Assicurazioni e Centro Medico Rocca per domani, mercoledì 19 ottobre, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini (Salone dei depositanti). Dopo i saluti del vicedirettore generale dell’Istituto di credito Pietro Boselli, aprirà i lavori Renato Zurla, direttore sanitario del Centro Medico Rocca, specialista in pneumologia e fisiokinesiterapia respiratoria e tossicologia medica, che tratterà del “Significato oggi in Italia di una protezione assicurativa sanitaria”.

“Prevenire il dolore cronico e la sua disabilità” è il tema che sarà invece affrontato da Roberto Casale, specialista in neurologia e terapia del dolore. A seguire gli interventi di Emmanuel Del Vecchio, specialista in ortopedia (“Ortopedia e traumatologia: il costo della salute oggi”); Paolo Arvedi, specialista in oftamologia (“La cataratta: un’opportunità refrattiva”): Flavio Cesare Bodini, specialista in Radiologia diagnostica e interventistica (“Ruolo e appropriatezza della diagnostica per immagini”; Francesca Disperati e Arno Bordato (rispettivamente referente commerciale e responsabile della funzione commerciale di Arca assicurazioni e Arca Vita), illustreranno le caratteristiche della “Polizza Acuore”, a disposizione dei clienti della Banca di Piacenza.

Ingresso libero con prenotazione (marketing@bancadipiacenza.it).