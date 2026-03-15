Correggese – Piacenza LIVE dalle 14:30 su RADIO SOUND

Dopo la sosta per il torneo di Viareggio il Piacenza Calcio di Franzini è ospite della Correggese, squadra in piena lotta per la salvezza.
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Le probabili formazioni
Correggese (4-2-3-1): Narduzzo, Ben Driss, Panizzi, Motti, Marino, Mauzzi, Squaroni, Saccà, Taparelli, Errichiello, Formato. All. Marchini
Piacenza (4-3-1-2 con rombo): Kolgecaj, Cabri, Sbardella, Martinelli, Bertin, De Vitis, Poledri, Lord, D’Agostino, Manuzzi, Mustacchio. All Franzini