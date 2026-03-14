Rugby – Soladria Serie A Elite: Viadana scappa nel secondo tempo e piega i Lyons

Un grande primo tempo non basta ai Lyons, che rimangono a secco nella ripresa e vedono il Viadana allungare nel punteggio. Se nella prima frazione la partita è stata equilibrata e piacevole, nella ripresa si è assistito a un monologo giallonero, limitato a sole due mete da una difesa Lyons tenace e coraggiosa. Alla fine Viadana porta a casa una vittoria con punto di bonus importante in ottica classifica, mentre i Lyons restano a quota 9 punti.

La cronaca

I primi a colpire sono i Lyons, con un’azione che parte dalla propria metà campo e trova in difficoltà la difesa profonda di Viadana: Ciardullo si fa stoppare il calcio di liberazione, e Via serve l’assist a Rodina che può tuffarsi in mezzo ai pali per il vantaggio Lyons dopo 5’. Viadana cerca di mantenere il possesso, forzando all’errore i Leoni sotto pressione: al 13’ Calosso viene punito con una cartellino giallo per un in avanti volontario, lasciando i suoi in 14, e al 16’ Matenga subisce la stessa sorte per intervento falloso in area di meta, per cui viene anche comminata la meta di punizione.

Nonostante il duro colpo i Lyons si riorganizzano, e in 13 uomini risalgono il campo e si riportano in vantaggio con un calcio piazzato trasformato da Camero. Risponde subito Viadana, a segno con una meta di Ciardullo su intercetto. I Lyons però restano in partita, con i bianconeri che rispondono con una bellissima meta realizzata da Calosso all’ala al 30’: punteggio sul 17-14 e una prima mezzora davvero divertente. Nel finale di frazione Viadana si riporta in attacco, e proprio allo scadere trova la segnatura pesante con Zaridze che riporta i suoi in vantaggio di due punti.

Secondo tempo

Viadana mantiene l’abbrivio in avvio di ripresa, decisa a chiudere la pratica: subito un cartellino giallo inflitto a Scatigna mette in discesa il compito, con Sommer che schiaccia in mezzo ai pali la meta del 17-26. Viadana resta in controllo delle operazioni nella ripresa, non lasciando spazio ai Leoni che non riescono a rendersi pericolosi: a chiudere i conti e Capitan Boschetti, che firma la quinta meta dei suoi al 65’ a suggello di una prestazione da Player of the match. Nel finale i Lyons cercano almeno il punto di bonus difensivo, ma gli sforzi vengono vanificati dalla difesa giallonera.

I Leoni torneranno in campo domenica 22 sul campo del Biella.

Sitav Rugby Lyons v Rugby Viadana 17-33 (17-19)

Marcatori: p.t. 4’ m Rodina tr Camero (7-0), 16’ meta di punizione Viadana (7-7), 23’ cp Camero (10-7), 27’ m Ciardullo tr Ferro (10-14), 30’ m Calosso tr Camero (17-14), 40’ m Zaridze (17-19) s.t. 43’ m Sommer tr Ferro (17-26), 66’ m Boschetti tr Ferro (17-33)

Sitav Rugby Lyons: Matenga (53’ Gaetano); Calosso, Nalaga, Rodina, Pasini (60’ Russo); Camero, Via A (66’ Colombo); Moretto (cap), Bance, Perazzoli (62’ Baas); Bottacci (53’ Cemicetti), Cutler; Moretti (53’ Horgan), Scatigna (53’ Maggiore), Libero (53’ Acosta). All: Paoletti

Rugby Viadana 1970: Frutos Macchi (72’ Lenzi), Ciardullo, Ceballos, Zaridze, Bussaglia (62’ Orellana), Ferro, Di Chio (56’ Jelic), Segovia (56’ Colledan), Catalano, Boschetti, Sommer (56’ Loretoni), Bruni, Caro Saisi (45’ Oubina R) , Casasola (41’ Dorronsoro, 70’ Casasola), Mistretta (41’ Oubina A). All. Anesi

Calciatori: Camero 3/3 (Sitav Rugby Lyons), Ferro 4/5 (Rugby Viadana 1970)

Note: Giornata piovosa, terreno in perfette condizioni, Spettatori 450 circa,

Simecom Player of the Match: Fabrizio Boschetti (Rugby Viadana 1970)

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy