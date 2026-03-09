Fiera di San Giuseppe 2026 a Cortemaggiore dal 13 al 15 marzo. Si tratta di un evento storico che quest’anno giunge alla 544esima edizione e si conferma uno degli appuntamenti più attesi e sentiti del territorio magiostrino.

La Fiera di San Giuseppe non è solo una celebrazione delle radici di Cortemaggiore, ma è anche la prima grande fiera che apre ufficialmente la stagione degli eventi fieristici e delle sagre della Provincia di Piacenza. Un momento simbolico che segna l’inizio di un nuovo anno di manifestazioni, incontri e valorizzazione delle eccellenze locali.

Tre giorni dedicati alla tradizione, all’agricoltura, al commercio e alla convivialità, nel cuore di Cortemaggiore.

Fiera di San Giuseppe 2026 a Cortemaggiore

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy