Fiera di San Giuseppe 2026 a Cortemaggiore dal 13 al 15 marzo. Si tratta di un evento storico che quest’anno giunge alla 544esima edizione e si conferma uno degli appuntamenti più attesi e sentiti del territorio magiostrino.
La Fiera di San Giuseppe non è solo una celebrazione delle radici di Cortemaggiore, ma è anche la prima grande fiera che apre ufficialmente la stagione degli eventi fieristici e delle sagre della Provincia di Piacenza. Un momento simbolico che segna l’inizio di un nuovo anno di manifestazioni, incontri e valorizzazione delle eccellenze locali.
Tre giorni dedicati alla tradizione, all’agricoltura, al commercio e alla convivialità, nel cuore di Cortemaggiore.