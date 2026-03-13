Ispettorato del lavoro, nel 2025 controllate 734 imprese: irregolarità per il 62% delle attività, 416 lavoratori irregolari e 58 sospensioni. Aumentano le violazioni sulla sicurezza – AUDIO

Nel 2025 l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Piacenza ha intensificato l’attività di vigilanza sul territorio, mantenendo stabile il numero di controlli rispetto all’anno precedente ma registrando un forte incremento delle violazioni accertate e delle somme recuperate. È quanto emerge dal bilancio annuale delle attività ispettive.

“I risultati dell’attività ispettiva svolta nel 2025 dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Piacenza confermano l’efficacia dell’azione di vigilanza condotta sul territorio provinciale. L’incremento del 77,51% nelle violazioni prevenzionistiche accertate (da 289 a 513) testimonia un rafforzamento qualitativo e quantitativo dell’attività di controllo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, settore nel quale permangono criticità significative che richiedono un’azione ispettiva costante e mirata“, commenta Alberto Gardina direttore Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Un territorio con oltre 24 mila imprese

L’azione dell’Ispettorato si svolge in un contesto produttivo articolato. In provincia di Piacenza risultano attive 24.681 imprese, mentre i lavoratori presenti sul mercato del lavoro sono circa 141.000.

L’organico complessivo dell’Ispettorato è composto da 32 unità, di cui 12 funzionari ispettivi effettivi. A supporto dell’attività operano anche 5 militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, per un totale di 16 operatori impegnati nelle attività di vigilanza.

Oltre 700 accessi ispettivi

Nel corso del 2025 sono stati effettuati 734 accessi ispettivi, un dato sostanzialmente in linea con i 744 del 2024.

Di questi:

450 hanno riguardato la vigilanza ordinaria

hanno riguardato la vigilanza ordinaria 284 la vigilanza tecnica in materia di salute e sicurezza

Le pratiche ispettive definite sono state 480 (475 nel 2024) e nel 61,88% dei casi sono state riscontrate irregolarità.

Durante i controlli sono stati individuati 416 lavoratori irregolari, tra cui:

62 lavoratori completamente “in nero”

74 casi di somministrazione irregolare di lavoro

Aumentano le violazioni sulla sicurezza

Particolarmente significativo è l’incremento delle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, passate da 289 nel 2024 a 513 nel 2025.

Le principali criticità rilevate hanno riguardato:

mancata redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR)

assenza del medico competente

carenze nella formazione dei lavoratori

problemi legati alla sicurezza delle attrezzature

irregolarità nella manutenzione di impianti elettrici

carenze nelle misure di prevenzione delle cadute dall’alto

irregolarità nelle impalcature e opere provvisionali

Sospensioni delle attività imprenditoriali

Nel 2025 sono stati adottati 58 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, in aumento rispetto ai 53 del 2024.

Nel dettaglio:

32 sospensioni per lavoro nero (18 nel 2024)

(18 nel 2024) 26 per violazioni in materia di sicurezza (35 nel 2024)

Più attività investigativa

Sul fronte della polizia giudiziaria, nel 2025 si registrano:

182 richieste di intervento o denunce (184 nel 2024)

(184 nel 2024) 251 persone deferite all’autorità giudiziaria , in aumento rispetto alle 202 del 2024

, in aumento rispetto alle 188 casi legati a violazioni in materia di lavoro

Edilizia sotto osservazione

L’analisi dei controlli per settore mostra un significativo aumento dell’attività ispettiva nel comparto edile, che passa dal 20,43% nel 2024 al 29,43% nel 2025.

Gli altri settori interessati dai controlli sono stati:

trasporto e logistica : 14,03%

: 14,03% servizi di alloggio e ristorazione : 13,62%

: 13,62% agricoltura : 11,58%

: 11,58% commercio all’ingrosso e al dettaglio : 9,54%

: 9,54% attività manifatturiere: 7,49%

Si evidenzia invece una forte riduzione dei controlli nel commercio, passati dal 29,15% del 2024 al 9,54% nel 2025, a seguito di una diversa programmazione dell’attività ispettiva.

Recuperati oltre 3,2 milioni di euro di contributi

Particolarmente rilevante il risultato sul piano economico. Nel 2025 il recupero di imponibili contributivi non dichiarati ha raggiunto 3.263.318 euro, con un incremento del 49,69% rispetto al 2024.

Le sanzioni complessive ammontano a:

750.084 euro di sanzioni amministrative

487.254 euro di sanzioni penali

Attività legale e contenzioso

L’Ufficio Processo Legale ha adottato nel 2025 209 provvedimenti, tra cui:

172 ordinanze-ingiunzione

11 provvedimenti di rateizzazione o rideterminazione

26 ordinanze di archiviazione

Le somme ingiunte ammontano a 1.752.867 euro, mentre quelle effettivamente riscosse sono state 263.989 euro.

Tutti gli 8 giudizi definiti nel 2025 si sono conclusi con esito favorevole per l’Amministrazione, mentre i 32 ricorsi presentati contro le diffide accertative sono stati respinti.

Servizi ai cittadini e alle imprese

Accanto alla vigilanza, l’Ispettorato ha garantito numerosi servizi all’utenza. Tra le principali attività svolte nel 2025:

755 provvedimenti di interdizione per maternità o paternità

489 convalide di dimissioni

695 pareri per l’ingresso di lavoratori extra-UE

259 istruttorie per videosorveglianza e controllo a distanza

104 tentativi di conciliazione monocratica

104 conciliazioni ai sensi dell’art. 410 c.p.c.

L’ufficio è rimasto aperto al pubblico cinque giorni alla settimana fino al 3 novembre 2025, successivamente ridotti a tre per esigenze organizzative.

“Il recupero di € 3.263.318 a titolo di imponibili contributivi non dichiarati rappresenta un risultato rilevante sia sotto il profilo del contrasto al lavoro sommerso, sia per la tutela delle posizioni previdenziali dei lavoratori interessati. L’incremento del 77,78% nei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero evidenzia la determinazione con cui questo Ispettorato intende contrastare le forme più gravi di irregolarità”, commenta Gardina.

“La diversa distribuzione settoriale dell’attività ispettiva – con particolare enfasi sul settore dell’edilizia, che è passato dal 20,43% al 29,43% delle aziende ispezionate – riflette una programmazione strategica basata sull’analisi del rischio e sull’emersione di fenomeni di particolare allarme sociale. Il comparto edile, infatti, continua a presentare profili di criticità elevati sia sotto il profilo giuslavoristico che prevenzionistico”.

“Sul versante del contenzioso, l’integrale rigetto di tutti i 32 ricorsi avverso diffide accertative e l’esito favorevole in tutti gli 8 giudizi definiti attestano la qualità tecnico-giuridica dell’azione ispettiva e la solidità delle contestazioni elevate”.

“Pur a fronte di una dotazione organica limitata – 16 unità operative di cui 5 militari del Nucleo Carabinieri – l’Ispettorato ha garantito 734 accessi ispettivi, assicurando contestualmente i servizi all’utenza con 755 provvedimenti di tutela della maternità/paternità, 489 convalide di dimissioni, 259 istruttorie in materia di controllo a distanza e 208 tentativi di conciliazione”.

“Il 2026 vedrà un ulteriore consolidamento dell’attività di vigilanza, con particolare attenzione ai settori ad alto rischio infortunistico e alle nuove forme di lavoro irregolare, nel quadro di una strategia di prevenzione e repressione che coniughi l’efficacia dell’azione amministrativa con il necessario supporto alle imprese che operano nella legalità”.

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