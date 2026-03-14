Referendum sulla giustizia, la proposta di Fratelli d’Italia: “Un confronto pubblico tra gli avvocati del consiglio comunale”

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Piacenza propone l’organizzazione di un confronto pubblico sul referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo.

Riteniamo che un passaggio democratico così importante meriti un momento di approfondimento e di discussione pubblica anche a livello cittadino. Crediamo infatti che un confronto che unisca dimensione politica e competenza tecnico-giuridica non si sia ancora tenuto a Piacenza e provincia e possa quindi rappresentare un’occasione preziosa di confronto e informazione per la città.

Per questo motivo proponiamo un incontro aperto alla cittadinanza che coinvolga gli avvocati presenti in Consiglio comunale, sia di maggioranza sia di minoranza, affinché possano portare il proprio contributo e il proprio punto di vista su una riforma che riguarda direttamente il funzionamento della giustizia nel nostro Paese.

L’obiettivo è offrire ai cittadini un momento di confronto serio e informato, che permetta di comprendere meglio i contenuti del referendum e le diverse posizioni in campo.

Il dibattito potrebbe svolgersi entro la prossima settimana, in data da concordare, e rappresenterebbe il primo momento di confronto pubblico in città che metta insieme il piano politico e quello tecnico-giuridico su un tema così rilevante. Invitiamo pertanto i colleghi avvocati presenti in Consiglio comunale a farci pervenire un riscontro in tempi rapidi, così da poter organizzare l’iniziativa nei tempi utili e offrire alla città un’occasione di partecipazione e approfondimento su un passaggio democratico fondamentale.

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