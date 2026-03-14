Verso Correggese – Piacenza, Franzini: “Vogliamo raggiungere i playoff a tutti i costi. Il mio futuro? Con la società c’è intesa, ma dipenderà molto da queste ultime gare” AUDIO

Si ritorna a respirare l’aria del pre gara dopo una settimana di stop forzato per fare spazio al Torneo di Viareggio. Il Piacenza che aveva conquistato nell’ultimo turno un 4-0 ben poco probante contro il fanalino di coda Tuttocuoio sarà ospite della Correggese, formazione in piena lotta per la salvezza ed attualmente in zona playout.
Ascolta Correggese – Piacenza su RADIO SOUND, la radio del Piacenza Calcio
I biancorossi, ormai fuori dai giochi per il discorso promozione, provano a conquistare un piazzamento per i play off e a costruire una base solida per il prossimo anno.
Arnaldo Franzini: “Il mio futuro? Ora dobbiamo pensare al presente e raggiungere i playoff”
“Dobbiamo pensare di finire al meglio questo campionato. Lo dobbiamo a noi stessi e ai nostri tifosi – attacca mister Franzini – vedo grande voglia nei ragazzi”
Un Piacenza che ha ancora diversi problemi fisici, non ci saranno Taugourdeau, Zaffalon e Putzolu. Ciuffo in dubbio, mentre Bertin sarà della partita.
La Correggese ha sempre battuto il Piacenza quest’anno, sia all’andata in campionato sia in Coppa Italia: “Sono una finta neo promossa, si trovano un una situazione di classifica difficile e saranno concentrati sull’obiettivo della salvezza. Noi dobbiamo affrontare la partita con grande intensità ed attenzione. Sarà una gara di corsa e di duelli”
Dialogo con la società? C’è intesa, ma dipenderà molto da queste ultime gare
“C’é intesa generale, ma di altro non abbiamo parlato perché siamo concentrati sul presente. Sono convinto che queste 7 partite conteranno tanto non solo sul mio futuro, ma anche su quello dei calciatori e dello staff”
La probabile formazione
Piacenza (4-3-1-2 con rombo): Kolgecaj, Cabri, Sbardella, Martinelli, Bertin, De Vitis, Poledri, Lord, D’Agostino, Manuzzi, Mustacchio.
Il 27esimo turno di campionato di serie D, girone D
Domenica 15 marzo, ore 14:30
Correggese – Piacenza DIRETTA su RADIO SOUND
Crema – Cittadella
Pro Sesto – Desenzano
Sant’Angelo – Imolese
Progresso – Sangiuliano
Trevigliese – Rovato
Tropical Coriano – Sasso Marconi
Tuttocuoio – Pro Palazzolo
Mercoledì 18 marzo
Lentigione – Pistoiese
La classifica
Lentigione 58; Desenzano 57; Pistoiese 56; Piacenza 48; Pro Sesto 47; Cittadella 44; Rovato 42; Pro Palazzolo 40; Sangiuliano 37; Crema 35; Sant’Angelo 30; Progresso 28; Correggese 26; Sasso Marconi 23; Imolese 21; Trevigliese 20; Tropical 19; Tuttocuoio 7