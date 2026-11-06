Strada pericolosa alla Corte La Pusterla, Zandonella: “Interventi urgenti, lo chiedono i cittadini”

“Per l’ennesima volta i residenti segnalano una situazione di pericolosità in strada della Viggioletta, in particolare di fronte alla residenza Corte La Pusterla”.

Lo rende noto Luca Zandonella, capogruppo della Lega in Comune a Piacenza, raccogliendo la denuncia di oltre cinquanta famiglie del complesso residenziale, che da tempo hanno provato a rapportarsi con l’amministrazione comunale, senza ottenere risultati.

LA NOTA DI ZANDONELLA

“La strada è molto stretta e delimitata da un canale ed è percorsa giorno e notte da camion diretti a una ditta nelle vicinanze, che transitano spesso a velocità sostenuta. Il continuo passaggio ha creato non solo un disturbo costante alla quiete della zona residenziale, ma anche un cedimento dell’asfalto che delimita il canale, come hanno segnalato i residenti. Dopo un esposto per il rumore notturno, pare che la ditta sia stata sanzionata, ma nessun controllo successivo è stato effettuato e il rumore notturno è proseguito come prima”.

Banchina del canale e traffico verso strada Gragnana Vecchia

La situazione sarebbe ulteriormente peggiorata dopo un pesante intervento di pulizia del canale che ha determinato un cedimento della banchina in numerosi punti.

“I cittadini denunciano che durante la stagione estiva centinaia di lavoratori agricoli raggiungono con ogni mezzo l’area e spesso ad alta velocità percorrono questo tratto della Viggioletta per immettersi sulla Gragnana Vecchia, che è una strada ciclopedonale”.

Zandonella chiede dissuasori di velocità, controlli e limite di 30 km/h

“Appare necessario e urgente verificare lo stato della strada e prendere provvedimenti per la sicurezza e la tranquillità dei cittadini – conclude Zandonella -. I residenti in particolar modo chiedono interventi non più rinviabili: l’apposizione di dissuasori di velocità, un controllo regolare da parte della Polizia Locale dei mezzi in transito e l’imposizione del limite di 30 km/h nell’ultimo tratto di strada della Viggioletta e nel tratto contiguo di strada Gragnana per tutelare ciclisti e pedoni”.